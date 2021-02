Der Flugzeugausstatter F/LIST mit weltweit mehr als 800 Mitarbeitern setzt seinen Expansionskurs in Deutschland fort. Mit Monatsbeginn übernahm das Unternehmen die Polsterei-Betriebsstätte der ACC Columbia mit Sitz in Erfurt.

Die ACC ist ein Wartungsbetrieb von Privat- und Businessjets mit Hauptsitz in Hannover. Während in Hannover und Köln Jets von Bombardier, Embraer, Falcon, Gulfstream oder Cessna gewartet werden, führt der Standort in Erfurt vorwiegend Polsterei-Arbeiten für Sitze durch. Mit der Übernahme des Betriebes in Erfurt baut F/LIST sein Service-Netzwerk im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika aus. „Für F/LIST ist der Standort strategisch wichtig, da durch die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten Aufträge schneller und effizienter abgewickelt werden können und den Kunden dadurch bestmögliches Service geboten werden kann“, betont man seitens des Unternehmens mit Hauptsitz in Thomasberg.

Die ACC Columbia soll sich künftig auf ihr Kerngeschäft, die Flugzeug-Wartung, konzentrieren. F/LIST hingegen solle „unabhängiger Partner für Kabinenüberarbeitungen“ sein, heißt es weiter. „Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir mit F/LIST ein Unternehmen gefunden haben, welches sich dazu bereit erklärt hat, unsere Mitarbeiter und damit unsere Betriebsstätte zu übernehmen“, betont ACC-Geschäftsführer Nils Janßen. Und F/LIST-Chefin Katharina List-Nagl ergänzt: „Unsere Mitarbeiter arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich zusammen und kennen sich und die wechselseitigen Kompetenzen sehr gut.“ Dadurch werde die Zusammenarbeit gut gelingen, so List-Nagl.