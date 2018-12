Die vom Start Up-Unternehmen „Insider Navigation“ entwickelte Technologie ist einfach erklärt: Richtet man das Smartphone oder das Tablet mit der Kamera auf eine Maschine im Betrieb, wird am Display angezeigt, wo das Problem liegt – etwa, dass die Maschine gewartet werden muss oder dass ein Bestandteil fehlt. „So kann das Problem rasch behoben werden“, erklärt Clemens Kirner, Chef des Start Ups.

Gemeinsam mit F/List in Thomasberg wird diese Technologie gerade getestet – wovon sich in der Vorwoche auch die zuständige Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) überzeugte – und die Kooperation lobte: „Wir sehen, dass die Zusammenarbeit von Start Ups mit Leitbetrieben immer wichtiger wird.“

Durch die neue Technologie wird übrigens auch eine intuitive Navigation durch große Produktionshallen – wie etwa jener von F/List – ermöglicht: Verliert eine Person bei Führungen durch Werkshallen den Anschluss an die Gruppe, kann man am Display nachsehen, wo man sich gerade befindet – und so zum vereinbarten Zielpunkt gelangen.