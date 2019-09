Pensionistin getötet: 61-Jähriger gestand Tat .

Der 61 Jahre alte Mann, der am Montagabend eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) getötet haben soll, hat die Tat am Donnerstag bei der Einvernahme durch die Haftrichterin zugegeben.