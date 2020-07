Am Abend des 16. September beichtete der Beschuldigte der Kundin in deren Haus die massiven Geldverluste. Während einer längeren Diskussion zwischen dem Bankberater und der Frau klopfte es schließlich an der Eingangstür. Daraufhin habe er der 86-Jährigen mit dem mitgebrachten Sparstrumpf auf den Kopf geschlagen. "Wie oft, daran kann ich mich nicht erinnern", führte der Angeklagte aus. Er wisse kaum noch weitere Details. "Ein Bild habe ich noch, wo sie am Türstock so runterrutscht", sagte der Jurist. Nach der Attacke sei völlige Stille gewesen, danach seien in ihm bereits zuvor gehegte Selbstmordgedanken hochgekommen.

Die ursprüngliche Tatwaffe, die mit Münzen gefüllte Socke, bezeichnete der Beschuldigte als "furchtbaren Strumpf". "Wie kommt man auf die Idee, jemandem mit einem Sparstrumpf erschlagen zu wollen - noch dazu als Banker?", fragte die vorsitzende Richterin. "Ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich das irgendwo gelesen. Ich schäme mich, Frau Rat", entgegnete der 62-Jährige.

Ein großes Thema im Rahmen der Einvernahme des Angeklagten war die Geschäftsbeziehung zum späteren Todesopfer. Nach anfänglichen "schönen Entwicklungen" am Geldmarkt habe es bei einer "aggressiven, aber durchaus vertretbaren" Aktienveranlagung Verluste von 25.000 Euro gegeben. Die Reaktion der Frau darauf habe ihn durchaus verblüfft. Geld, das sie unter anderem von ihrem Vater erhalten hatte, sei der 86-Jährigen unglaublich wichtig gewesen. "Da durfte nichts passieren", sagte der Jurist.

Rund um das Jahr 1999 habe er mit dem anvertrauten Geld der Niederösterreicherin 140.000 Euro Minus gemacht. "Das habe ich ihr verschwiegen", gab der Bankberater zu. Er habe sich um seinen Ruf in der Finanzwelt gesorgt und gehofft, die Verluste wieder einspielen zu können. Die Ausgangsposition dafür sei aber schwierig gewesen, durch Abhebungen der Frau habe sich das zur Verfügung stehende Kapital nämlich weiter reduziert.

Warum er den Schaden nicht aus dem eigenen Vermögen kompensiert hat, sei eine Frage "die ich mir selbst sehr oft gestellt habe", gab der 62-Jährige zu Protokoll. Stattdessen habe er der Frau aber weiter falsche Unterlagen und Zahlen präsentiert. Generell habe er sich für die Verluste der Frau "moralisch verantwortlich gefühlt": "Sie hat mir vertraut." Rückblickend hätte er gerade beim Vermögen der 86-Jährigen wohl mehr auf konservative Veranlagung achten sollen, "weil sie allfällige Verluste schwierig verkraftet hat".