Pensionistin getötet: Opfer wurde gewaltsam erstickt .

Eine 85-Jährige, die in der Vorwoche in ihrem Einfamilienhaus in Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) getötet wurde, ist gewaltsam erstickt worden. Geschehen ist dies dem vorläufigen Obduktionsbericht zufolge mit einer Plastikfolie, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Montag auf APA-Anfrage mit. Auch Anzeichen auf stumpfe Gewalt gegen den Kopf fanden sich im Gutachten.