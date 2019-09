Pensionistin getötet: Tat bereits gestanden? .

Über den 61 Jahre alten Mann, der am Montagabend in Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus getötet haben soll, hat das Landesgericht Wiener Neustadt am Donnerstag die Untersuchungshaft verhängt.