Seit 30 Jahren Ortschef: Engelbert Ringhofer feiert Jubiläum

Eigentlich hatte Engelbert Ringhofer sein Jubiläum gar nicht groß feiern wollen. Doch exakt 30 Jahre, nachdem der heute 71-Jährige erstmals zum Ortschef bestellt wurde, wurde er von seinen Gemeindeangestellten und seinem Vizebürgermeister zuhause mit einem Frühstück überrascht. „Ich habe mir schon gedacht, dass sie mir gratulieren werden – aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, meint Ringhofer. Das Zusammentreffen sei „wirklich toll“ gewesen, die Arbeit wollte er trotz alldem aber nicht aufschieben. „Um 9 Uhr war es vorbei, dann bin ich für die Pfarre Holz hacken gefahren“, sagt er im Gespräch.

Der Posten des Bürgermeisters stand für Ringhofer, früher als Landwirt tätig, zu diesem Zeitpunkt keineswegs auf der Agenda. „Ich war ja erst drei Jahre im Gemeinderat“, erinnert sich Ringhofer zurück. Nach dem Tod von Ortschef Alfred Bauer aber musste es schnell gehen. Von den zwei eingebrachten Wahlvorschlägen entfielen schließlich elf von 19 Stimmen auf Ringhofer. „Vorher sind die Meinungen auseinandergegangen, aber nachher war das nie mehr ein Thema. Alle sind hinter mir gestanden und ich habe von allen Unterstützung bekommen!“

„Habe mich immer um Unabhängigkeit bemüht“

Generell beschreibt Ringhofer die Zusammenarbeit im Gemeinderat als harmonisch – auch mit den Oppositionsparteien. Neben der SPÖ, die aktuell vier Mandate hält, hatten einst auch Freiheitliche sowie eine Bürgerliste Sitze im Ortsparlament. „Wir hatten immer die Mehrheit, aber trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, über die anderen drüberzufahren“, meint Ringhofer – und fügt hinzu, stets überparteilich agieren zu wollen: „Ich habe bewusst nie die Funktion des Parteiobmannes übernommen, weil ich mich um größtmögliche Unabhängigkeit bemüht habe.“

Herausfordernd sei der Job als Ortschef vor allem dann, „wenn etwas nicht geht“, sagt Ringhofer: „Wenn du Nein sagen musst, etwa im Bereich der Bauangelegenheiten. Nicht immer verstehen die Leute das.“ Die Tatsache, dass das Gemeindegebiet sehr zerstreut ist und neben fünf Postleitzahlen auch fünf Pfarrzugehörigkeiten vorzuweisen hat, habe zu „keinen großen Schwierigkeiten geführt“, sagt Ringhofer – nicht ohne Schmunzler: „Damit sich keiner benachteiligt fühlt, steht unser Gemeindeamt ja in der Nachbargemeinde Edlitz!“

Engelbert Ringhofer 1993 mit seinen Kindern. Foto: ReichmannArchiv Ringhofer

Schon zum 25-jährigen Jubiläum hatte Ringhofer keinen Hehl daraus gemacht, den Job bald abgeben zu wollen – und wie sieht es jetzt aus? „Fix ist nichts, aber ich habe jedenfalls nicht vor, noch einmal zu kandidieren.“ Auch eine Übergabe in der noch laufenden Periode ist denkbar, „wenn sich jemand findet“. Zeitgleich mit seinem Vizebürgermeister Heinz Schwarz (ÖVP), immerhin der längstdienende Gemeinderat in Thomasberg, will er aber nicht aufhören: „Das haben wir uns schon so ausgemacht. Einer von uns beiden muss länger dienen, um dem oder der Nachfolgerin ein wenig zu helfen.“