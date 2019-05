Die Notrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Tankwagen im Baustellenbereich. Unverzüglich setzten sich 8 Fahrzeuge der beiden Feuerwehren in Bewegung zum Einsatzort. Da man bei solch einer Alarmierung immer vom schlimmsten ausgehen muss, rüsteten sich mehrere Atemschutztrupps bereits auf der Anfahrt aus.



Das erst Eintreffende Fahrzeug der FF Grimmenstein Markt fand den stark rauchenden Tankwagen in einer Pannenbucht stehend vor. Glücklicherweise stellte sich die Rauchentwicklung als Kühlerschaden und nicht als tatsächlicher Brand heraus. Das Schwerfahrzeug wäre zudem mit rund 24.000 Liter Benzin beladen gewesen, was ein Inferno auf der A2 zur Folge gehabt hätte. Der defekte Lkw wurde in weiterer Folge von der FF Grimmenstein Markt bis zur nächsten Raststation Zöbern verbracht. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz mit einem guten Ausgang beendet werden. Neben den beiden Feuerwehren stand die Autobahnpolizei sowie das RK Aspang mit dem NEF und einem RTW im Einsatz.