Luke Andrews Band spielt im Stadttheater Berndorf auf

Noch vor wenigen Wochen standen sie als Vorband von Simply Red auf den Bühnen Europas. Am 9. November gibt die Luke Andrews Band aus dem Feistritztal im Stadttheater Berndorf wieder ordentlich Gas. „Wir freuen uns sehr, nach zweijähriger Pause wieder ins Stadttheater Berndorf zurückzukehren. Nach unserer Tour mit Simply Red, gibt es keinen schöneren Ort, um 'nach Hause' zu kommen“, so Bandmanager und Bassist Tom Traint.

Die Fans der Band dürfen sich beim Konzert nicht nur auf neue Lieder, sondern auch altbekannte Songs freuen. „Und auf viele, viele neue Geschichten“, so die Musiker. Wer das Konzert auf keinen Fall verpassen möchte, der hat die Chance auf kostenlose Tickets. Die NÖN verlost 2 x 2 Tickets. Einfach eine Mail mit dem Kennwort „Luke Andrews Band“ an redaktion.neunkirchen@noen.at schicken, sowie Name und Telefonnummer hinterlassen und auf ein wenig Glück hoffen.

Wer ganz sicher beim Auftritt im Stadttheater Berndorf dabei sein möchte, der kann sich hier Tickets kaufen.