Zwei Ponys trabten ins Ternitzer Seniorenheim

„Tiramisu“ und „Tessa“: Das sind die Namen der vierbeinigen Besucher, die die Bewohner des Sozialzentrums beehrten. Neben Streicheleinheiten und Fütterungen wurden auch viele Fotos mit den flauschigen Gästen geschossen – dabei gab es auch jede Menge zu lachen. Ein abwechslungsreicher Tag bei ausgelassener und fröhlicher Stimmung!

Bereits am Vormittag hatten die Bewohner des SeneCura Sozialzentrums alle Hände voll zu tun – denn ein Besuch der ganz besonderen Art stand bevor: Die Ponys aus dem Reitstall der Familie Wittmann aus Sieghartskirchen hatten sich angekündigt und die Vorfreude war groß. Um den niedlichen Vierbeinern eine schmackhafte Freude zu machen, wurden daher fleißig Karotten als Willkommensgruß für die Tiere geschnitten und vorbereitet.

Dann war es so weit: Schon beim ersten Anblick der Ponys „Tiramisu“ und „Tessa“ war die Freude und Aufregung in den Augen der tierlieben Senioren nicht zu übersehen. Zunächst noch ein wenig schüchtern gingen die Kleinpferde auf sie zu und beschnupperten diese neugierig. Nach dem ersten „Kennenlernen“ duften dann die knackigen Karotten an die nicht alltäglichen Gäste verfüttert werden. „Es gibt nichts Schöneres als den Besuch von so liebenswerten Ponys - ihre zarte Natur und ihr freundliches Wesen zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht“ meint, Ernestine Supin, Bewohnerin und Tierfreundin des SeneCura Sozialzentrums.

Neben dem Füttern durften die Tiere natürlich auch gestreichelt werden. Dabei faszinierte die Tierfreunde vor allem das glänzende Fell und die beruhigende Art der Ponys. Einige von ihnen waren früher selbst Pferdeliebhaber und erinnerten sich gerne an vergangene Zeiten, als sie selbst Reiten gingen. Viele von ihnen hatten auch das Gefühl, wieder in ihre Jugend zurückversetzt zu werden. Die Ponys brachten nicht nur Freude und Spaß, sondern auch viele schöne Erinnerungen und Emotionen hervor. „Der Besuch der Ponys hat eine ganz besondere Freude bereitet und auch die eine oder andere Erinnerung bei manchen geweckt. Es war so schön mitanzusehen, wie den Senioren beim Streicheln der Vierbeiner ein Herz aufging und sie nicht davor scheuten, diese zu füttern“, erzählt Hausleiterin Elisabeth Windbichler erfreut.

