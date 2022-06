Seltenes Glück: Drillinge am Bauernhof in Raach

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Der heurige Christi Himmelfahrt-Tag wird Michael Schedl noch lange in Erinnerung bleiben.

Der Nebenerwerbslandwirt wollte sich gerade auf den Weg zur Jägermesse machen: „Davor wollte ich nur kurz zu unserer Kuh ,Trixi‘ schauen, die trächtig war“, erinnert sich Schedl zurück, „und ich hab‘ noch gescherzt, ob denn die Drillinge schon da sind.“ Drillingsgeburten bei Kühen sind sehr selten, die neunjährige „Trixi“ hat sich in der Vergangenheit aber schon bewährt und zwei Mal Zwillinge zur Welt gebracht.

Foto: Gerhard Brandtner

„Die Freude darüber war schon groß, doch dann sahen wir das dritte Kalb, das sich versteckt hatte.“

Am Feld angekommen, erblickte Michael Schedl zuerst zwei gesunde junge Kälber. Schedl: „Die Freude darüber war schon groß, doch dann sahen wir das dritte Kalb, das sich versteckt hatte.“ Jetzt ist man am Hof stolz über Drillinge. Für zwei von ihnen hat man auch schon Namen, nämlich „Marie“ und „Luki“. „Und für das zweite männliche Kalb wird uns auch noch ein Name einfallen“, ist Michael Schedl im NÖN-Gespräch zuversichtlich.

Foto: Gerhard Brandtner

Ideen dafür kommen vor allem von seinen zwei Kindern, Manuel und Fabian, die den „Nachwuchs“ natürlich sofort in ihre Herzen geschlossen haben. Gleich nach der Geburt kamen „Trixi“ und ihr Nachwuchs für ein paar Tage in den Stall, danach ging es aber sofort wieder hinaus auf die Weide, wo die Tiere den ganzen Sommer verbringen.

Foto: Gerhard Brandtner

Den Hof führt Michael Schedl im Nebenerwerb, im Hauptberuf ist er im Seminarzentrum in Raach tätig. Den Hof selbst hat er von seinen Eltern übernommen.

