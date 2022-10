1.000 Euro für Ternitzer Rehkitz-Aktion

Es war ein Pilot-Projekt, das die Stadtgemeinde 2022 startete. Konkret ging es um die Rettung von Rehkitzen – und das mithilfe von Drohnen. Nun wurde die Stadtgemeinde mit dem dritten Rang beim Niederösterreichischen Tierschutzpreis belohnt.

Auf Initiative von Bürgermeistersekretärin Andrea Dostal wurde das Pilot-Projekt ins Auge gefasst und schlussendlich auch umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der Firma „SpektakulAir“ konnten allein im Vorjahr in Ternitz und darüber hinaus 172 Kitze vor dem Mähtod gerettet werden. Wie das funktioniert? Mit einer Drohne. Bevor die Landwirte die Fläche mähen, können sie die Firma kontaktieren und einen Drohnenflug buchen. Geflogen wird dann entweder ganz früh am Morgen oder am Abend in der Dämmerung.

Die Erfolgsbilanz des Pilotprojektes war so gut, dass man auch an oberster Stelle des Landes darauf aufmerksam wurde. Bei der Verleihung des Niederösterreichischen Tierschutzpreises erreichte man deshalb den dritten Platz. Abseits der Anerkennung gab es auch ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro.

