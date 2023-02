Franz Pfeffer: Trauer um Dokumentar in Neunkirchen

Eine traurige Nachricht erreichte dieser Tage das Kollegium der Bundeshandelsakademie (HAK) und Bundeshandelsschule (HAS) Neunkirchen und Wiener Neustadt: Der langjährige und beliebte Studienrat Professor Franz Pfeffer ist am 24. Jänner im 82. Lebensjahr verstorben.

Franz Pfeffer begann seine Karriere als Lehrer in der HAK/HAS in Wiener Neustadt. Im Zuge des neu gegründeten Standortes der HAK/HAS in Neunkirchen war er ab 1975 als Lehrer für Stenotypie und Textverarbeitung tätig. Pfeffer war Bildungsberater, Klassenvorstand, Schulbuchautor und hat Pionierarbeit im EDV-Bereich geleistet.

Auch nach seiner Ruhestandsversetzung im September 2001 hat der beliebte Pädagoge in der Schule EDV-Kurse geleitet.

„Mit Franz Pfeffer verlieren wir einen engagierten, immer hilfsbereiten und fachlich kompetenten Kollegen. Als ehemaliger Schüler denke ich immer gerne an seine eloquente Art und an den wertschätzenden Umgang zurück“, erinnert sich HAK Direktor Wolfgang Ferstl.

Die Fotografie war seine große Leidenschaft. In seiner Freizeit war Pfeffer Mitglied beim Fotoklub Österreichischen Gebirgsverein - Sektion Neunkirchen, 36 Jahre lang sogar als Obmann. An der Fotografie interessierte ihn vor allem die technische und theoretische Seite, es gab kaum eine Frage, auf die er keine Antwort wusste. „Wir danken Franz für all die Kraft und Energie, die er in den vielen Jahren in den Verein investierte. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, kondoliert Wolfgang Mayer, Obmann des ÖGV-Fotoklubs. Franz Pfeffer wurde bereits beerdigt.

