Nach Ternitzer Silvestertragödie: Anklage gegen vier Jugendliche

Die Staatsanwaltschaft wirft laut ORF.at den vier Jugendlichen grob fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung vor.

Wie auch die NÖN berichtete, hatten in der Silvesternacht kurz vor 0.30 Uhr mehrere Personen auf einem Feld in St. Johann Kugelbomben gezündet. Dabei explodierte eine der Bomben. Ein 18-Jähriger, der sich in unmittelbarer Nähe der Detonation aufgehalten hat, verstarb noch an Ort und Stelle. Ein Gleichaltriger wurde lebensgefährlich verletzt, er starb eine Woche später an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die vier Angeklagten sollen laut Anklagebehörde den Böller gemeinsam mit einem der Todesopfer in Tschechien gekauft und ohne behördliche Bewilligung sowie unter Missachtung der Warnhinweise nach Österreich eingeführt haben. Außerdem sollen die Jugendlichen am Silvesterabend gemeinsam eine Vorrichtung zum Abschießen der Raketen gebaut bzw. diese Vorbereitungsarbeiten unterstützt haben.

Zwei Beschuldigte erlitten bei dem Unfall selbst schwere Verletzungen. Die anderen beiden wollten das Abschießen aus sicherer Entfernung filmen und blieben unverletzt.

Ein Prozesstermin steht laut einer Sprecherin noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten bis zu drei Jahren Haft.