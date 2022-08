Feuerwehrjugend Küb-Payerbach bei Bundesbewerben

Werbung

Die Floriani der Feuerwehrjugend Küb-Payerbach qualifizierten sich aufgrund ihrer bravourösen Leistung bei den NÖ Landesleistungsbewerben als eine von acht Gruppen für die 23. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbe. Mit viel Ehrgeiz und Trainingsdisziplin starteten die Jugendlichen in den Bewerb in Traiskirchen (Bezirk Baden).

Beim Trainingsdurchlauf am ersten Tag stürzte einer der Jungfloriani und verletzte sich im Kniebereich. Im Krankenhaus kam dann zum Glück die Entwarnung: Es wurde lediglich eine Prellung festgestellt. Eine Teilnahme am nächsten Tag war jedoch ausgeschlossen. „Abgesehen von diesem kurzfristigen Schock musste sich die Gruppe selbstständig umbauen, hat das bravourös gemeistert und eine tadellose Trainingseinheit absolviert“, so Jugendbetreuer und Trainer Jochen Bous.

Am Samstag starteten die Floriani dann im vollbesetzten Traiskirchner Stadion, wo sie sich über die Unterstützung zahlreicher Fans freuen konnten. Auf ein solides Ergebnis bei der anspruchsvollen Feuerwehrhindernisübung folgte eine tolle Leistung beim Staffellauf, die das große Potenzial der Gruppe aufzeigte und somit den 38. Platz sicherte.

Den Jungfloriani wurde zuhause ein großer Empfang bereitet. „Allein in dieser Liga mitzumischen ist schon ein Privileg, welches nur den Besten der Besten zu Teil wird“, freut sich Andreas Heinfellner, Feuerwehrkommandant in Küb.

