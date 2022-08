FF Trattenbach bei Feuerwehr-Olympiade in Slowenien vorne dabei

Werbung

Intensiv hatten sie sich darauf vorbereitet, jetzt war es endlich soweit: Die Mitglieder der Trattenbacher Feuerwehr-Wettkampfgruppe nahmen, nach ihrer erfolgreichen Qualifikation Ende Mai, an der Feuerwehrolympiade im slowenischen Celje teil. Als eine von acht österreichischen Gruppen in der Klasse Bronze A machte die Truppe dabei wie erwartet gute Figur und landete im Endergebnis auf Rang neun.

Bereits am Mittwoch starteten die Feuerwehrsportler mit den offiziellen Bewerben, ehe am Abend die offizielle Eröffnung stattfand. Die Trattenbacher waren schließlich am Freitag gefordert. „In einem sensationellen Lauf deutete alles auf eine Spitzenzeit hin, doch leider hakte es beim Ausrollen der C-Schläuche und die Zeit stoppte bei 30,91 Sekunden. Ein schlecht ausgerollter Druckschlauch bedeutete schließlich noch fünf Fehlerpunkte. Im Hindernisstaffellauf und einer Zeit von 56,36 war nochmals die gewaltige Stimmung zu spüren“, schildert FF-Sprecher Philipp Aigner die herausfordernden Minuten.

Positive Bilanz: „Lehrreich, spannend, unvergesslich!“

Rückendeckung erhielt die Truppe von zahlreichen aus der Heimat angereisten Unterstützern. „Fans aus Trattenbach sowie aus benachbarten Feuerwehren sorgten lautstark für Gänsehautstimmung“, so Aigner, der allen dafür dankt. Die Stockerlplätze in dem Bewerb gingen schließlich an St. Martin und Hinterschiffl (beide Österreich) sowie Podgorci (Slowenien), Trattenbach landete auf Rang neun und durfte damit die Goldene Erinnerungsmedaille entgegennehmen.

Die FF bilanziert über eine „extrem spannende Woche“, die „sehr lehrreich, anstrengend, aber auch unvergesslich“ war. Selbst die Heimreise war dann ein Erlebnis: Fans, Familienmitglieder und Abordnungen der Feuerwehren begrüßten die Kameraden retour in der Heimat vor dem Hubertushof der Familie Mies. Zuvor wurde aber noch ein Stopp in Otterthal eingelegt, wo die örtliche FF sogar die Straße abgesperrt hatte...

