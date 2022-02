Neue Praxis in Neunkirchner Hauptplatzpassage

Marco Carniel ist Facharzt für Innere Medizin sowie für Gastroenterologie und Hepatologie. Als langjähriger Oberarzt am Krankenhaus Wiener Neustadt leitete er dort 15 Jahre lang die Endoskopie. Gemeinsam mit Peter Toth, ebenfalls Internist mit langjähriger Erfahrung im Klinikum Wiener Neustadt, eröffnete er Ende Jänner in der Hauptplatzpassage (ehemalige „Delka“-Filiale) eine hochmoderne Facharztordination, in der das gesamte Spektrum der Inneren Medizin abgedeckt werden kann. Aufgrund Carniels besonderer Expertise und Erfahrung auf dem Gebiet der Endoskopie liegt natürlich darin einer der Schwerpunkte der neuen Praxisgemeinschaft.

„Es war sehr schön, den geplanten Eröffnungstermin einhalten zu können, was in Corona-Zeiten ja nicht so einfach ist, ein großer Dank dafür an Kurt Karhan und auch an Armin Hohenschläger für die Vermittlung des Objekts“, zeigt sich Carniel im NÖN Neunkirchen-Gespräch erfreut.

Die barrierefreie Ordination verfügt über eine Ausstattung, die dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere die Hygiene betreffend, entspricht – ein Aspekt, der Marco Carniel besonders am Herzen liegt: „Wir legen hier größten Wert auf Qualität, das beginnt damit, dass ich mir sehr viel Zeit für meine Patienten nehme und diese auch gleich den Befund mit nach Hause nehmen können. Hygienisch entspricht hier auch alles den letztgültigen Standards der Medizin, das ist uns sehr wichtig.“

