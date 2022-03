Unfall auf Südautobahn bei Edlitz: Zwei Pkw-Insassen schwer verletzt

Zu einer Totalsperre der Südautobahn kam es am späten Mittwochnachmittag nach einem schlimmen Unfall in Fahrtrichtung Wien. Die Freiwillige Feuerwehr Edlitz sowie ein Großaufgebot an Rettungsmitteln standen dabei im Einsatz.

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at