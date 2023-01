Wintersaison: Bezirk Neunkirchen bietet Alternativen

Der erste Winter, der nicht von der Pandemie geprägt ist, lädt viele Menschen wieder dazu ein, die heimatlichen Gefilde zu verlassen – aber auch der Bezirk Neunkirchen hat in Sachen Wintertourismus viel zu bieten.

In der Region ist die Schneesituation durch die zuletzt hohen Temperaturen überall angespannt: Am Semmering waren zu Redaktionsschluss zwar alle Lifte in Betrieb, die Pisten präsentierten sich allerdings als dünnes weißes Band in grüner Landschaft.

„Man merkt, dass die Leute sehr sparsam geworden sind, viele verstehen die gestiegenen Preise nicht. Die Lage ist im Vergleich zum Vorjahr eher ernüchternd.“

Robert Frantsich

Wie Gastronom Robert Frantsich, der auf der Passhöhe einen Getränkestand betreibt, feststellt, sind die Pisten aber in gutem Zustand. Ein anderer Faktor bereitet ihm allerdings Sorgen: „Man merkt, dass die Leute sehr sparsam geworden sind, viele verstehen die gestiegenen Preise nicht. Die Lage ist im Vergleich zum Vorjahr eher ernüchternd.“

Auch bei der „Wexl Arena“ in St. Corona ist die Optik ähnlich wie am Semmering: Links und rechts der beschneiten Pisten ist es grün. Dennoch ist der Betrieb noch gut möglich und wird auch vom Publikum angenommen, allerdings kann aufgrund des warmen Wetters zum Beispiel der Kinder-Snowboardpark nicht präpariert werden, wie Ellis Gugerell von der „Wexl Arena“ erklärt.

Dennoch gibt es heuer neue Attraktionen: Ein ganz spezielles Angebot ist beispielsweise die Möglichkeit für Kinder, auf der Pistenraupe mitzufahren. Und auch die Sommerrodelbahn „Corona Coaster“, die zu Silvester in Betrieb genommen wurde, erfreut sich hoher Beliebtheit. In Puchberg ist aufgrund des Schneemangels trotz enormer Anstrengungen derzeit kein Skibetrieb möglich, was sich allerdings bei entsprechender Witterung rasch ändern könnte, wie Monika Gschaider vom Tourismusbüro erklärt. Die Schneeberg-Sesselbahn steht aber an den Wochenenden und in den Semesterferien auch unter der Woche für Wanderer zur Verfügung.

„Wir haben schon in den letzten Jahren von ‚Ski-Erlebnis‘ auf ‚Winter-Wellness‘ umgestellt und bieten mit den ,Winter-Wellness-Tagen‘ auch ein entsprechendes Angebot“

Gabriele Machacek

Die Beherbergungsbetriebe in Puchberg waren über die Weihnachtsferien gut gebucht, für den Jänner zeichnet sich momentan eine gewisse Lücke ab. Im Hotel Schneeberghof in Puchberg zeigt man sich dennoch optimistisch, da das breite Wellness-Angebot des Vier-Sterne-Hauses von Temperatur und Schneelage unabhängig ist. „Wir haben schon in den letzten Jahren von ‚Ski-Erlebnis‘ auf ‚Winter-Wellness‘ umgestellt und bieten mit den ,Winter-Wellness-Tagen‘ auch ein entsprechendes Angebot“, wie Geschäftsführerin Gabriele Machacek erklärt.

Sie war bislang mit der Auslastung ihres Hotels zufrieden, auch weil das Angebot als Seminarhotel gerne genützt wird. Die nächsten Wochen würden aber herausfordernder, auch deshalb, „weil die Gäste immer kurzfristiger buchen, was Prognosen erschwert“.

