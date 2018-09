Mehr als 5.000 Besucher kamen an allen drei Tagen in die Innenstadt. Am Sonntag gab es nach der Heiligen Messe einen zünftigen Frühschoppen mit Trachtenmodenschau und zum Abschluss eine Megatombola mit über 100 Preisen. Den Haupttreffer, einen Reisegutschein im Wert von 600 Euro der Firma Nemec, sicherte sich Robert Rucker aus Wimpassing.