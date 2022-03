Ternitzer ÖVP sorgt sich um Wirtshauskultur

Vor 30 Jahren habe es noch dutzende Wirtshäuser gegeben, heute könne man sie an einer Hand abzählen: ÖVP-Mandatar Thomas Huber überlegt deshalb laut über die Lösung eines solchen Problems nach. Er schlägt vor, mit der Sanierung des Ternitzer Herrenhauses die Infrastruktur für ein Wirtshaus zu schaffen.

DerMann Anzeige Traditionsbäckerei jetzt auch in Wimpassing

Dass die Wirte in Ternitz immer weniger werden, „hängt sicherlich mit dem grundsätzlichen Strukturwandel zusammen“, ist Huber überzeugt. Viele Gemeinden hätten ja überhaupt keinen Wirt mehr. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, müsse man jetzt handeln.

ÖVP-Mandatar Thomas Huber wünscht sich mehr Engagement. Foto: NOEN

„In vielen Orten, wie etwa in Grimmenstein, wird die Infrastruktur für einen Wirt geschaffen. Das könnten wir auch machen beziehungsweise eine solche Möglichkeit prüfen lassen“, möchte Huber der Stadtregierung einen Denkanstoß geben. Er will, dass die Wirtshauskultur in Ternitz nicht verloren geht. Im Fokus seiner Idee steht das Herrenhaus im Stadtzentrum.

Dieses sollte, wie SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak ankündigte, saniert werden. „Hier könnte man ein kleines Wirtshaus etablieren. Es muss ja keine drei großen Säle haben. Es reichen ja ein Gastzimmer und ein Saal, in dem man Taufen oder Ähnliches feiern kann“, meint Huber.

Laut SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak habe sich die Stadt in den letzten Jahren bereits sehr um eine passende Infrastruktur, beispielsweise in der Mehrzweckhalle oder beim Rathaus bemüht, „der Erfolg blieb jedoch aus. Es liegt ausschließlich an den Betrieben, ob ein Wirtshaus oder Restaurant floriert“, ist der Bürgermeister überzeugt. Wegen dieser Erfahrungen werde sich die Stadt im Gastrobereich definitiv nicht mehr engagieren.

SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak: „Müssen auf uns zukommen!“ Foto: NOEN

„Hier erwarten wir uns zuerst Eigeninitiativen von Wirtschaftstreibenden, dann kann man über eine Unterstützung nachdenken“, lässt sich Dworak von seinem Standpunkt nicht abbringen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden