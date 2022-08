Grünbachs Parteien touren durch die Gemeinde

Werbung

Bei den einen ist es die „Sommertour“, bei den anderen das „Fassl fürs Gassl“. Auch heuer tourten SPÖ und ÖVP wieder durch die Grätzeln der Marktgemeinde, um bei der Bevölkerung zu eruieren, wo denn der Schuh drückt.

Die Orts-„Roten“ hielten an insgesamt vier Punkten in Grünbach mit ihrer Sommertour – letzte Station war in der Vorwoche der Steigerweg. Das traditionelle Treffen habe sich „großer Beliebtheit erfreut“, resümiert Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ), sei es doch vor fünf Jahren aus diversen Mieterkonflikt-Gesprächen entstanden. „Mir gegenüber wurde keine Unzufriedenheit geäußert, es gab diesmal auch nicht wirklich Anliegen. Die Besucher haben sich erfreut darüber gezeigt, dass die Dinge so gut laufen“, bilanziert Steinwender.

Die ÖVP am Platz‘l im Ortszentrum, u. a. mit Organisator Willi Stickler, Abgeordnetem Hermann Hauer, den geschäftsführenden Gemeinderäten Andreas Pinkl und Martin Bramböck, Parteichef Harald Winkler und Susanne Demuth, ÖVP-Kandidatin für die Landtagswahl kommendes Jahr. Die Aktion soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Foto: ÖVP Grünbach am Schneeberg

Bei der Volkspartei rollt seit 2009 das „Fassl“ durch den Ort, diesmal am Steigerweg und am neuen Platz‘l. Themen seien die Vorgänge um das neue Kaffeehaus sowie die Wasserversorgung gewesen, „in die einfach zu wenig investiert wird“, so die ÖVP. Die Menschen würden regelmäßige Behälterreinigungen und die Transparenz bei den Wassergütemessungen vermissen, heißt es. Dem hält der Ortschef entgegen: Dass es kein Wasser gab, sei zuletzt vor einem Jahr der Fall gewesen, „wir halten unser Wassernetz ständig in Schuss und haben auch genügend Wasser“, so Steinwender. Bei Straßensanierungen werde stets auch die Wasserleitung erneuert, sagt er.

