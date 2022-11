Gloggnitz: Tag der offenen Tür feiert sein Comeback

Am kommenden Samstag und Sonntag ist es wieder soweit. Dann lockt Gloggnitz wieder mit dem „Tag der offenen Tür“.

Diese Traditionsveranstaltung gibt es seit Jahrzehnten. Sie vereint ein unbeschwertes Einkaufserlebnis mit einem attraktiven Rahmenprogramm. Die teilnehmenden Unternehmen präsentieren ihr reichhaltiges Warenangebot kombiniert mit freundlicher und kompetenter Beratung und bieten darüber hinaus auch noch zahlreiche Sonderangebote. Hinzu kommt, dass auch die Vereine der Stadt präsent sind und bei ihren Treffpunkten zum Verweilen einladen. Organisiert wird diese Wirtschaftsveranstaltung vom „Stadtmarketingverein“. Obmann Ferdinand Griessner steht die Vorfreude über die Veranstaltung schon ins Gesicht geschrieben.

Es gibt unseren Tag der offenen Tür wieder! Wir freuen uns, nach den Jahren der Pandemie wieder diese Veranstaltung, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist, abhalten zu können. Es sind wieder die Geschäfte mit dabei und das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen“, so Griessner und weiter: “Die Stadt erstrahlt mittlerweilen schon vorweihnachtlich geschmückt“.

Angebote für Jung und Alt

In der Stadt wird nicht nur die Stadteisenbahn ihre Runden drehen, es gibt verschiedene Schausteller, ein Ringelspiel für die Kleinsten und eine „Blaulichtzone“ mit Bergrettung und der Hundestaffel der Polizei. am Parkplatz gegenüber der Drogerie Arthofer. Am Sonntag ist dann noch „Markttag“ am Parkplatz beim Einkaufszentrum Ziegelwagner in der Wiener Straße.

Die Geschäfte sind Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

