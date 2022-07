Permediozentrum Neunkirchen mit neuem Angebot

Werbung

Der Leiter des Zentrums für personalisierte Medizin, Dozent Stefan Wöhrer, hat seine Ordination erweitert und eröffnete mit seinem 16- köpfigen Team in der Schwarzottstraße 2a, MSC 2, ein medizinisches Trainingstherapiezentrum.

Die Trainingstherapie ist gedacht für Menschen mit Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht (Adipositas) und bei internistischen Erkrankungen. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen jedes einzelnen wird ein persönlicher Trainingsplan erstellt. „Es existiert kein Medikament, das so viele positive und gesundheitsfördernde Auswirkungen in sich vereint wie Bewegung und der richtige Lebensstil“, so Wöhrer.

Während des gesamten Trainings sind sportwissenschaftliche und medizinische Betreuer vor Ort. Unter training.permedio.at kann man ein Schnuppertraining anfordern.

