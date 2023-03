Bezirks-Ämter trafen sich auf der Skipiste

Im Berufsalltag haben Bezirkshauptmannschaft, AMS, Gesundheitskasse, Finanzamt und Wirtschaftskammer-Bezirksstelle immer wieder miteinander zu tun - diesmal trafen sich Vertreterinnen und Vertreter dieser Ämter sowie Behörden allerdings auf der Skipiste. Organisiert von der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, fand am Feistritzsattel beim Skilift Dissauer (Gemeinde Trattenbach) ein „Er-und-Sie-Lauf“ statt.

So hatten die zahlreich teilnehmenden Behördenvertreter die Gelegenheit, sich neben den sportlichen Betätigungen über aktuelle Schwerpunkte der jeweiligen Tätigkeitsfelder auszutauschen sowie einander (besser) kennenzulernen.

„Ich freue mich, dass sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Freizeit Zeit genommen haben, sich miteinander zu vernetzen. Der offene Austausch hilft entscheidend, auch bei großen Herausforderungen gemeinsam rasch gute Lösungen für die Menschen im Bezirk zu finden und genau das ist das Ziel dieses Skitages“, so Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz in einer Aussendung.

