Ex-Vize Martin Schabauer: „Bürgermeister war nie das Ziel!“

NÖN: Mit 43 Jahren steigen viele erst so richtig in die Gemeindepolitik ein, Sie hören auf – warum? Martin Schabauer: Es war schon vor der letzten Wahl geplant, dass ich die Periode nicht ganz fertigmachen werde. Nach 23 Jahren in der Gemeindepolitik ist es, denke ich, Zeit, dass neue und frische Köpfe weitermachen. Das Ziel, Bürgermeister zu werden, hatte ich nie, der Vizebürgermeister war gut vereinbar und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen.

Warum war das Bürgermeisteramt nie ein Ziel? Schabauer: Ehrlich gesagt würde ich es mir nicht so wirklich zutrauen. Es braucht schon einiges dazu, alleine, was bautechnisches Know-how betrifft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem gerecht geworden wäre.

Sie sind mit erst 20 Jahren in den Gemeinderat eingestiegen – das ist vergleichsweise sehr jung. Was war ausschlaggebend dafür und würden Sie es anderen jungen Menschen empfehlen? Schabauer: Ich würde es jungen Leuten auf jeden Fall empfehlen, denn gerade auf kleiner Ebene kann man viel bewegen und direkt seine Ideen einbringen. Ich war politisch immer schon interessiert, und als mich der damalige Bürgermeister Ernst Schabauer angesprochen hat, habe ich zugesagt, gleich an wählbarer Stelle zu kandidieren. Anfangs war ich dann für die Jugendagenden zuständig, dann sind der Umweltausschuss und der Tourismusbereich dazugekommen.

Wie schwierig ist es heute, junge Menschen für die Gemeindepolitik zu begeistern? Schabauer: Als Gemeindeparteiobmann habe ich bemerkt, dass das in letzter Zeit tatsächlich schwieriger geworden ist. Wir leben in einem kleinen Ort, oftmals muss man beruflich oder familiär bedingt Abstriche machen. Im Jahr 2000 war das sicherlich noch einfacher.

Ein wesentliches Projekt in Ihrer Amtszeit war der Bau des Gemeinschaftshauses, begleitet von vielen Debatten und Kritik der SPÖ. War diese Zeit besonders fordernd? Schabauer: Schon, ja. Das Meiste hat zwar auch hier der Bürgermeister geregelt, aber allgemein war das eine sehr angespannte Situation. Der größte Teil ist ja mitgezogen, aber durch den Gegenwind ist es schon anstrengend gewesen. Schlussendlich ist es ein tolles Projekt geworden und wir haben absolut recht behalten. Die Opposition ist generell natürlich auch dazu da, um Kritik zu üben – es geht aber auch immer darum, wie man das tut.

Wie steht es denn generell um das Klima im Gemeinderat? Schabauer: Die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen ist an sich sehr gut, unterm Strich fallen ja die allermeisten Beschlüsse auch einstimmig. Natürlich ist nicht immer alles eitel Wonne, aber nach der Sitzung sollte man sich noch in die Augen schauen können.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem designierten Nachfolger Christian Trettler? Schabauer: Ich bin davon überzeugt, dass Christian das gut machen wird. Er war der logische Kandidat und wird seine eigenen Ideen einbringen.

Und was fangen Sie jetzt mit Ihrer zusätzlichen Freizeit an? Schabauer: Generell werde ich der Familie mehr Zeit widmen. Wenn man im Schichtbetrieb tätig ist und nach der Arbeit abends noch zur Sitzung muss, ist das oft schade. Das wird künftig anders sein.