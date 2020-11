Im Zaun verfangener Uhu mit Zerrungen auf Reha .

Nachdem sich ein Uhu in Trattenbach in den Zaunschnüren einer Pferdekoppel verfangen hatte, wird das verletzte Tier nun in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf gesund gepflegt. Eine Familie hatte den Vogel entdeckt, befreit und in die Einrichtung gebracht, berichtete die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Mittwoch.