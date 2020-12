„Krippenbauen ist wie ein Fieber, wenn es Dich einmal erwischt hat, lässt es Dich nicht mehr los“, erzählt Daniela Ofner begeistert.

Der schöne, große Bergbauernhof ist nicht ganz leicht zu finden, er liegt recht versteckt. Es ist ein schöner Morgen, auf der schmalen, steilen Bergstraße durch den spätherbstlichen Wald bekommt man schon eine Vorahnung auf den Winter. Auf dem großen Tisch in der gemütlichen Stube ein Teller mit selbst gebackenen Vanillekipferln: Es fehlt – trotz Abstand – nicht an Herzlichkeit. Die Nachbarin habe sie beim „Herbergssuchen“ auf die Idee gebracht: „Komm‘ ins Wohnzimmer, da hab‘ ich schon mein Kripperl aufgestellt!“ Sie sei es auch gewesen, die sie 2005 zu ihrem ersten Krippenbaukurs nach Aspang mitgenommen habe, erinnert sich Ofner.

Die gelernte Tischlerin und Seminarbäuerin hat viel übrig für Tradition und Brauchtum und auch für die kommende Generation: Als ÖVP-Jugendgemeinderätin und Bildungsbeauftragte der Gemeinde Trattenbach bringt sie den Kindern das Leben auf dem Bauernhof nahe.

Für alle Generationen leitet die 45-Jährige jedes Jahr eine Krippenwerkstatt, die Gemeinde stellt den Raum in der Volksschule zur Verfügung.

Mit viel Freude bei der Sache: Daniela Ofner aus Trattenbach ist leidenschaftliche Krippenbauerin. Elfi Hagenbichler

„Die Kurse sind immer total gemütlich. Beim Krippenbauen darf natürlich auch die gute Jause nicht fehlen“, schmunzelt Ofner, „ich habe immer mehr Wiederholungstäter dabei: Wer einmal damit angefangen hat, kann nicht mehr aufhören. Es bleibt selten bei einer Krippe – so nach und nach werden dann sämtliche Familienmitglieder beglückt.“ Jeder könne hier von jedem lernen, unter Krippenbauern gebe es keinen Futterneid, man könne die anderen immer fragen: „Sag‘, wie machst Du das?“, freut sich Ofner: „Es geht bei diesem Handwerk ja nicht um Profit, sondern darum, die Botschaft von der Geburt Jesu‘ weiterzugeben.“

In der Zeit, in der sie die Kurse macht, wird sie von der ganzen Familie unterstützt: „Mein Mann und die Kinder, alle helfen mit, ich selbst habe dann ein sehr sparsames Haushaltsleben.“

In der Werkstatt betrete man eine eigene Welt: „Wenn man abgehetzt von der Arbeit kommt, ist Zeit genug da zum Herunterfahren und dann vertieft man sich in die Krippenwelt, es ist fast meditativ.“ Jeder Krippenbauer habe seinen eigenen Stil. Es gibt heimatliche, orientalische oder Laternenkrippen, viele nehmen ihren eigenen Hof oder das Elternhaus als Vorbild oder bauen eine alte Krippe aus der Kindheit um.

Gebaut wird mit Styropor: „Die Krippe sollte ja leicht tragbar sein, wenn ich sie vom Dachboden nehme“, erklärt Ofner. Das Material lasse sich gut bearbeiten und täuschend echt zu Felsen in der Landschaft, gemauerten Steinwänden und alten Holztüren gestalten. Kombiniert wird mit selbst gesammelten abgewetterten Ästen oder Wurzeln. Die einzelnen Details müssen funktionstüchtig sein: „Es ist wie beim Modellbau: Eine Türe, ein Fensterladen muss aufgehen“, betont die Seminarleiterin.

Auch moderne Technik darf nicht fehlen – viele Krippen sind mit Beleuchtung oder Aquarienpumpen ausgestattet, damit „der Bach unter der Wurzelbrücke auch wirklich rinnt“. Jede Krippe sei eine Herausforderung und ein Unikat – Ofner steht den Teilnehmer jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sie empfiehlt erdige Töne, unaufdringliche Farben und schaut darauf, dass der „Krippenmeter“ angewendet wird, damit die Größenverhältnisse mit den Figuren abgestimmt sind und auch mit den historischen Gegebenheiten: „Die Häuser waren früher ja auch kleiner, man hat sich ja praktisch hineingeduckt“, geht sie ins Detail. Bis zu hundert Stunden kann die Arbeit dauern, Perfektion sei aber nicht alles, sondern manchmal sogar kontraproduktiv: „Umso schöner, umso schiacher!“, schmunzelt die Fachfrau.

Ist die eigene Krippe dann fertiggestellt, wird sie am ersten Adventwochenende zu Hause aufgebaut und in den Wochen vor Weihnachten nach und nach mit verschiedenen Details belebt: Tiere und Hirten kommen dazu und am Heiligen Abend zieht dann die Heilige Familie ein, später die drei Weisen aus dem Morgenland: Die Herbergssuche ist abgeschlossen.