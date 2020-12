Weil beim bisherigen Schulbus immer wieder Reparaturen anfielen, kaufte die Gemeinde um 41.400 Euro ein neues Fahrzeug an. Dieses wurde nun im Beisein von ÖVP-Bürgermeister Johannes Hennerfeind in den Dienst gestellt und sorgt nun für einen sicheren Transport der Kinder von Zuhause in die Schule.