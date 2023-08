Symposium: Erinnerungen an Ludwig Wittgenstein

Er gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts – und unterrichtete in den 1920er Jahren in den Volksschulen Otterthal und Trattenbach: Ludwig Wittgenstein, 1951 in Cambridge verstorben. In Trattenbach, wo sogar die örtliche Volksschule nach ihm benannt ist, fand an insgesamt sieben Tagen das mittlerweile 44. Wittgenstein-Symposium statt.

70 Jahre nach Wittgensteins Tod, befasste sich das Symposium unter dem Titel „100 Jahre Tractatus“ kritisch mit Wittgensteins erstem Hauptwerk, das er während des Ersten Weltkrieges geschrieben und 1918 vollendet hatte. Im Zuge des Empfangs, zu dem Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP) rund 70 Gäste begrüßen konnte, wurde auch das Buch „Ludwig Wittgenstein – Universalgenie, Genie oder Generalist? Ein Leben ruhelosen Denkens“ präsentiert.

Mit dabei: der Präsident der Gesellschaft, Christian Kanzian, Ortschef a. D. Ernst Schabauer, Pfarrer Herbert Morgenbesser und Raiba-Direktor Johannes Pepelnik.