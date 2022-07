Trattenbachgraben: Reisighaufen fing Feuer

Werbung

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Trattenbach ereignet. Wie die Feuerwehrplattform „Einsatzdoku.at“ in einer Aussendung mitteilte, hatte mitten im Wald im Bereich Trattenbachgraben ein Reisighaufen zu brennen begonnen. „Der Brand war schon so ausgedehnt, dass durch die Hitzestrahlung bereits umliegende Bäume zu glosen begannen“, hieß es in dem Bericht.

Glück im Unglück für die Einsatzkräfte: Direkt zum Einsatzort führt ein Forstweg, weshalb rasch ausreichend Löschwasser zur Brandstelle gebracht werden konnte.

Die Brandursache wird von der Polizei erhoben. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Trattenbach, Otterthal und Kirchberg.

