Neunkirchen trauert um eine bekannte Persönlichkeit aus der Sport- und Politikszene: Dogan Yeter ist am Samstagnachmittag an den Folgen eines Arbeitsunfalls gestorben. Das wurde NÖN.at von mehreren Seiten bestätigt. „Dogan war ein wahrer Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Für seine Familie hat er stets alles getan. Mich trifft das schwer“, so SPÖ-Stadtrat und ASKÖ-Landessekretär Kurt Ebruster in einer ersten Stellungnahme. Ähnlich auch die Worte von SPÖ-Stadtparteivorsitzender und Bundesrätin Andrea Kahofer. „Dogan Yeter war ein äußerst loyaler Kollege, der immer zur Stelle war – ob bei,Essen auf Rädern‘ oder bei diversen Festen. Auf ihn konnte man sich verlassen – und man konnte immer ehrlich mit ihm reden.“

Im Jahr 2000 gründete Yeter den Judoclub Neunkirchen-Schwarzatal, dessen Obmann er zuletzt auch war. Etliche Jahre saß er für die SPÖ Neunkirchen auch im Gemeinderat.

Einen ausführlichen Nachruf bringt die NÖN in ihrer nächsten Printausgabe!