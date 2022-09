Trauer um Ernst Kutscha-Lissberg

,,Doktor Ernst Kutscha-Lissberg war nicht nur ein ausgezeichneter Mediziner, sondern vor allem auch ein ganz hervorragender Mensch. Dass hat er durch seine einfühlsame und menschliche Art, die auf seine Patienten sehr beruhigend gewirkt hat, manifestiert. Mit seinem Ableben verlieren wir einen großen Bürger dieser Stadt, der nicht zuletzt wegen seiner vielen Verdienste auch mit dem Ehrenring ausgezeichnet wurde", ist Bürgermeister Herbert Osterbauer über den Tod des Mediziners bestürzt.

Kutscha-Lissberg wurde am 3. April 1937 in Neunkirchen geboren, verbrachte seine frühe Kindheit aber in der Steiermark. 1955 maturierte er am Neunkirchner Gymnasium und begann danach mit dem Medizinstudium, das ihm quasi in die Wiege gelegt wurde. Denn auch sein Vater war bereits ein anerkannter und bekannter HNO-Arzt gewesen. 1962 promovierte Kutscha-Lissberg zum Doktor der gesamten Heilkunde an der Universität Wien und begann an der Chirurgischen Universitätsklinik, ebenfalls in Wien, zu arbeiten, ehe er 1979 zum Leiter der Unfallchirurgie in Neunkirchen bestellt wurde.

Dort erwarb er sich besondere Verdienste bei der Installierung der Flugrettung und war vor allem ob seines sehr kollegialen Führungsstils bei allen Kollegen und Mitarbeitern anerkannt und beliebt. Von 1996 bis 2002 fungierte er auch als Ärztlicher Leiter des Hauses.

,,Als äußerst verständnisvoll, der sich immer für die Gemeinschaft und das Gesamtwohl aller einsetzte", beschreibt den Verstorbenen auch dessen Sohn Florian, der ebenfalls als Orthopäde in der Medizin Fuß gefasst auch.

Groß ist auch die Trauer bei Bräuhauswirt und Wegbegleiter Hans Bauer: ,,Mit Ernst hat mich über Jahrzehnte eine echte und tiefe Freundschaft verbunden, Er hat sein Leben seinem Beruf gewidmet, war stets bescheiden und hilfsbereit. Einen besseren Freund kann man sich nicht wünschen."

Zu Grabe getragen wird Ernst Kutscha-Lissberg, der Gattin Margit sowie die beiden Söhne Friedrich und Florian hinterlässt, am Freitag,14. Oktober. Die Begräbnisfeierlichkeiten starten um 12 Uhr mit einem Requiem in der Stadtpfarre. Anschließend findet die Beisetzung im Familiengrab am städtischen Friedhof in Neunkirchen statt. Im Sinne des Verstorbenen werden in der Kirche Spenden für das St. Anna Kinderspital entgegengenommen.

