Fast zwei Jahrzehnte lang wirkte Peter Buchleitner, der beruflich als Landwirt tätig war, in der Politik. 1960 wurde er ÖVP-Gemeinderat in Natschbach, 1965 stieg er zum geschäftsführenden Mandatar auf. Zwei Jahre später übernahm er schließlich die Funktion des Vizebürgermeisters. Nach der Zusammenlegung der Gemeinden Natschbach und Loipersbach war Buchleitner schließlich zwischen 1970 und 1973 als Gemeinderat von Natschbach-Loipersbach aktiv. Ein Jahr später, exakt am 11. Juli 1974, wurde Buchleitner für die Volkspartei als Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag angelobt. Sein Mandat hatte er bis zum 19. April 1979 inne.

Tief betroffen vom Ableben Peter Buchleitners, der zuletzt in Gleißenfeld (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg) lebte, zeigt sich ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer. „Ich habe noch wenige Tage vor seinem Ableben mit Peter telefoniert. Peter hat den Bezirk von 1974 bis 1979 im NÖ Landtag vertreten und war eine Stütze in unserer Gesinnungsgemeinschaft. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seiner Lebenspartnerin Anne, die ihn mit großer Hingabe und Aufopferung betreute.“

Das Begräbnis von Peter Buchleitner findet am Donnerstag, 7. Jänner um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Natschbach statt. Aufgrund der Coronakrise sind bei der Feier maximal 50 Personen erlaubt, eine Voranmeldung ist daher notwendig.