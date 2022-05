Kirchbergs Roman Josef Schwendt spielte in der Stadthalle auf

Werbung

„Vor zwei Jahren hab‘ ich mir eingebildet: Das will ich machen!“ Nun hat sich Kirchbergs Musiker Roman Josef Schwendt, den Songwriter Stefan Trenker einst als „Romeo des Austropops“ tituliert hat, seinen großen Traum erfüllt: In der Vorwoche spielte er vor rund 600 Fans in der Halle F der Wiener Stadthalle. „Wobei sogar 700 Karten verkauft waren, aber einige aus Krankheitsgründen ausgefallen sind“, geht der 34-Jährige ins Detail.

„Dort spielt man keineswegs alle Tage und es ist einfach ein ganz besonderes Gefühl!“

Roman Josef Schwendt über seinen Auftritt in der Wiener Stadthalle

Die Initialzündung, dieses Großprojekt in Angriff zu nehmen, kam noch vor Ausbruch der Pandemie: „Dass es jetzt so gut über die Bühne gegangen ist – darüber bin ich wirklich heilfroh“, sagt Schwendt. Unterm Strich ging es ihm nicht um den großen Gewinn, sondern um die Sache an sich: „Dort spielt man keineswegs alle Tage und es ist einfach ein ganz besonderes Gefühl!“ Besonders aufgeregt sei er trotzdem nicht gewesen: „Natürlich ist es etwas anderes, wenn du auf einer Bühne stehst, die so groß wie der Zuschauerraum ist.“ Auch dem Publikum sei es zu verdanken, dass der Abend so perfekt verlief, so Schwendt. Unterstützt wurde er von Michael Mozeth (Bass), Stefan Helige (Gitarre), Christina Zauner (Keyboard) sowie von Musikkollege Lukas Ehrenhöfer aka Luke Andrews (Schlagzeug).

Die nächsten musikalischen Highlights für Schwendt stehen übrigens schon fest: Im nächsten halben Jahr sollen drei Singles erscheinen, mit an Bord hat der Kirchberger nun auch einen eigenen Produzenten. Am 21. Mai spielt er außerdem beim „Freundschafts-Picknick für die Ukraine“ im Wiener Prater auf, Veranstalter ist der Radiosender „88.6“.

Das allergrößte Highlight erwartet Schwendt allerdings auf privater Ebene: Im Sommer wird er das dritte Mal Vater. Mehr Informationen zum Musiker: romanjosefschwendt.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.