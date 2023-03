BORG Ternitz: Rauschende Ballnacht im verwunschenen Wald

Obwohl die Ballsaison eigentlich schon vorbei ist, durften sich die Schülerinnen und Schüler des BORG Ternitz über eine volle Stadthalle freuen. Eröffnet wurde die bereits 13. Auflage des Maturaballes von Schulleiterin Sabine Tullits: „Als ich an das Motto dachte, fielen mir Feen, Elfen, Kobolde und Einhörner ein. Ich fragte mich dann, wie ich das alles in eine Rede packen soll.“ Als kleines Helferlein nahm sie sich daher das Programm „ChatGPT“ her. „Ich dachte mir, wenn dieses Programm auch eine Zentralmatura lösen kann, dann kann es sicher auch eine Rede für den heutigen Abend schreiben!“, so Tullits, die den Ball nach der von „ChatGPT“ vorgeschlagenen Rede eröffnete und damit das Tanzparkett für die Polonaise freigab. Diese wurde einmal mehr vom Tanzstudio Weninger begleitet.

Unter die zahlreichen Gäste mischten sich nicht nur aktuelle und ehemalige Schüler, das BORG durfte sich ebenfalls über den Besuch von SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak und Gattin Andrea, Schulqualitätsmanager Heinz Kerschbaumer mit seiner Nina, den SPÖ-Stadträten Andreas Schönegger, Jeannine Schmid und Michael Riedl sowie ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer und SPÖ-Gemeinderat Erik Hofer freuen.

