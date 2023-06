Volles Haus beim Pfingstfest in Grimmenstein

Der ganze Bezirk feierte am Wochenende beim 45. Pfingstfest in Grimmenstein. Unter der Leitung von Kommandant Markus Ungersböck, stellte die Freiwillige Feuerwehr ein tolles Zeltfest auf die Beine. Für Stimmung sorgten am Samstagabend die Pagger Buam und beim Frühschoppen am Sonntag der Musikverein Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg.

Unter den Besuchern entdeckte man Grimmensteins Ortschef Engelbert Pichler (ÖVP) , sowie Vizebürgermeister Franz Gausterer. Auch viele Besucher aus Nachbargemeinden fanden den Weg nach Grimmenstein: unter anderem Thomasbergs Bürgermeister Engelbert Ringhofer (ÖVP) mit Gattin und Edlitzer Ortschef Manfred Schuh (ÖVP).