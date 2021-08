Schon sein „Tribute to The Beatles“ geriet zur exquisiten Hommage an musikalische Genies, denen der österreichische Gitarren-Virtuose damit auf neue Art Respekt zollte. Denn Kopien und bloße Cover-Versionen sind Harri Stojkas Sache nicht. Harri Stojka, selbst ein international gefragter Meister seines Instruments, würdigt nach den Beatles jetzt Jimi Hendrix (1942-1970).

Harri Stojka gastiert mit seiner Band (Peter Strutzenberger am Bass und Sigi Meier am Schlagzeug) am Mittwoch, 11. August, 19.30 Uhr, auf der Sommerbühne des Schlosses Gloggnitz. Die beeindruckende Karriere des Harri Stojka, der Lovara-Rom-Dynastie entstammender Künstler, begann just im selben Jahr, in dem der Mann, der ihn mit „Hey Joe“ zutiefst beeindruckt hatte, in einem Londoner Hotel verstarb. Kartenbestellung unter verwaltung@gloggnitz.gv.at oder 02662/42401-20.