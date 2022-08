Trinkwasser aus Hochbehälter Pottschach wieder keimfrei

Werbung

Aufatmen beim Gemeindewasserleitungsverband Ternitz und Umgebung. Das Trinkwasser ist im gesamten Versorgungsgebiet wieder genießbar.

Bei einer Probe in der Vorwoche wurden im Hochbehälter Pottschach Bakterien entdeckt, weshalb der Verband die 340 betroffenen Haushalte dazu aufrief, das Wasser vor einer Verwendung zu entkeimen. Eine erneute Probe wurde vergangenen Donnerstag entnommen und diese ist laut heutigem Ergebnis zu 100 Prozent rein. "Man kann das Wasser also wieder völlig bedenkenlos trinken", so der Verbandsobmann und SPÖ-Stadtrat Peter Spicker. Woher die Keime stammen, ist bis dato aber noch ein Rätsel. "Wir können nur vermuten, dass die trockene Luft daran schuld war. Wären die Keime in den Leitungen gewesen, dann hätten wir sie dort auch nachweisen können. Das war aber nicht der Fall", so Spicker.

