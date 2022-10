Wartmannstetten: Hochbehälter werden saniert

Sie fassen pro Behälter rund 125.000 Liter Wasser und versorgen zwischen 200 und 250 Haushalte der Gemeinde. Die Rede ist von den vier Hochwasserbehältern am Ortsende von Straßhof. Diese werden gerade aufwendig generalsaniert.

„Wir mussten zunächst schauen, ob auch alle vier dicht sind, bevor wir sie dann wieder befüllen“

Bevor es ins Innenleben der Behälter geht, widmet man sich dem Außenbereich. „Wir mussten zunächst schauen, ob auch alle vier dicht sind, bevor wir sie dann wieder befüllen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs. Die Behälter selbst bestehen schon seit den 1950er beziehungsweise 60er Jahren. „Bis jetzt sind sie jährlich gewartet und für in Ordnung befunden worden. Nun haben wir aber die behördliche Anordnung bekommen, die Behälter zu sanieren oder neu zu bauen. Wir haben uns für Ersteres entschieden“, so Gneihs. Ein Neubau wäre allein aufgrund des fehlenden Platzes nicht möglich gewesen.

„Die Pool-Befüllung erfolgt nur noch in Absprache mit dem Wassermeister. Leider lässt es sich aber nicht verhindern, dass der ein oder andere trotzdem über Nacht den Wasserschlauch in den Pool gibt und das Wasser laufen lässt“

Bürgermeister Johann Gneihs

Momentan befinde man sich in der ersten Bauphase, wie der Ortschef bei einem Lokalaugenschein erklärt: „Bis Dezember sollte die Sanierung des Außenbereichs fertig sein. Danach geht es im Frühjahr mit dem Innenbereich weiter.“

Ob man in Wartmannstetten – wie auch in vielen anderen Gemeinden – mit Wasserknappheit kämpft? „Ja, das ist auch hier ein Thema. Die Pool-Befüllung erfolgt nur noch in Absprache mit dem Wassermeister. Leider lässt es sich aber nicht verhindern, dass der ein oder andere trotzdem über Nacht den Wasserschlauch in den Pool gibt und das Wasser laufen lässt“, bedauert der Ortschef. Die Kosten der ersten Bauphase belaufen sich auf rund 310.000 Euro. Jene für die Innensanierung der vier Behälter stehen noch nicht fest.

