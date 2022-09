Kirchbergerin ist bester Bürolehrling im Handel

Zum bereits 19. Mal suchte die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ den besten Lehrling aus dem kaufmännisch-administrativen Bereich. Fündig wurde man im Bezirk Neunkirchen: Von 32 Teilnehmern erreichte Theresa Supper aus Kirchberg am Wechsel bei dem Test mit 120 Computerfragen die beste Bewertung. Supper lernt in der Hamburger GmbH in Pitten und besucht die Landesberufsschule in Waldegg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Julia Halmenschlager (Bezirk Zwettl) und Romana Zwanowetz (Bezirk Melk).

Der Wettbewerb fand in der Landesberufsschule Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) statt. Die 32 Teilnehmer aus ganz Niederösterreich stellten ihr Wissen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Logistik, Rechtswesen und Allgemeinbildung unter Beweis. Die Siegerin darf sich über 1.500 Euro Preisgeld freuen. „Eine gute duale Ausbildung ist sowohl für die Betriebe als auch für die jungen Menschen enorm wichtig“, sagt Spartenobmann Franz Kirnbauer.

