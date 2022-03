Neunkirchen: Bezirks-Bauern hoffen auf Regen

Werbung

So sehr sich viele von uns in der Vorwoche über die strahlenden Frühlingstage gefreut haben, so sehr hofft die Landwirtschaft aktuell auf ergiebigen Regen. Denn die Trockenheit belastet die Bauern zunehmend – sie hat nicht nur Auswirkungen auf die Menge der Ernte, sondern auch auf die Qualität.

Das Phänomen ist – leider – nicht neu, weiß Thomas Handler, der Obmann der Neunkirchner Bezirksbauernkammer. Schon 2021 war ein außergewöhnlich trockener Somer, das Niederschlagsdefizit lag bei 85 Prozent. Deutlich machen das die Zahlen der Messstation in Kaltenberg (Gemeinde Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land), die an die Gemeinde Thomasberg angrenzt. Im gesamten letzten Jahr wurden 728,7 Millimeter Regen pro Quadratmeter verzeichnet, in einem „normalen“ Jahr waren es meist zwischen 900 und 1.100 Millimeter. Und nur einmal seit Beginn der 1990er Jahre, nämlich 2011, regnete es mit 674 Millimetern noch weniger.

Es ist extrem trocken, auf exponierten Lagen fast schon ausgetrocknet!“ Thomas Handler Obmann der Bezirksbauernkammer

„Die erste Mahd findet circa Anfang bis Mitte Mai statt, also schon in rund eineinhalb Monaten. Es ist extrem trocken, auf exponierten Lagen fast schon ausgetrocknet“, kennt Handler, der in seiner Heimatgemeinde Thomasberg selbst einen Betrieb bewirtschaftet, die Details. Rund 50 Prozent des Futtervorrates würde man bei der ersten Mahd erreichen, so Handler: „Was hier fehlt, wird übers Jahr nicht mehr aufgeholt!“

Probleme bereitet die Trockenheit den Landwirten auch im Bereich des Ackerlandes. „Winterkulturen wie Getreide und Raps sind sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und die Trockenheit hat nicht nur Auswirkungen auf die Menge der Ernte, sondern auch auf deren Qualität“, weiß Handler. Deutlich zu spüren ist der fehlende Regen auch im Wald:„Es ist bis in tiefe Schichten extrem trocken“, so Handler. Neben der Waldbrandgefahr, die dadurch naturgemäß deutlich steigt (siehe auch Artikel rechts), könnte noch ein anderes Problem auf die Bauern zukommen, prognostiziert Handler: „Der Borkenkäfer, ähnlich wie im Waldviertel!“ Die Schädlinge breiten sich vor allem in trockenen Wäldern schnell aus, die Menge an Schadholz steigt damit entsprechend drastisch an.

Was Landwirte gegen die aktuelle Situation tun könnten? Handler nennt zwar einige Möglichkeiten, betont aber zugleich: „Alles hat seine Grenzen, wenn es gar keinen Niederschlag gibt!“ Eine Alternative sei es, Sorten und Kulturen anzubauen, die die Trockenheit besser aushalten. „Man kann mehr Mulchsaat verwenden und den Boden das ganze Jahr über bedecken – damit ist die Sonneneinstrahlung nicht so stark und der Boden erwärmt sich nicht so schnell.“

Große Probleme bereitet die Trockenheit nicht nur den Landwirten. Auch bei der Trinkwasserversorgung bemerkt man die regenarmen Tage bereits sehr – so auch in der Buckligen Welt. Hier setzt man die Hoffnung in die „Trinkwassersicherung Bucklige Welt“, an der sowohl Gemeinden aus dem Bezirk Wiener Neustadt, aber auch aus Neunkirchen beteiligt sind. „Alle neun Gemeinden sind schon angeschlossen. Wir sind mit der jeweiligen Menge, die ausgemacht ist, in Betrieb. Wie weit und wie schnell dann Dörfer und Einzelgehöfte innerhalb der Gemeinde in den Genuss des Wassers kommen, ist deren Angelegenheit, das hat mit der Wassergenossenschaft nichts mehr zu tun“, so Wasserverbands-Obmann Josef Freiler.

