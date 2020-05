Voll ausgelastet ist man derzeit bei Schoeller Bleckmann Oilfield in Ternitz. Die rund 400 Mitarbeiter arbeiten trotz Coronakrise im Drei-Schicht-Betrieb und sogar an den Wochenenden, um die Aufträge erfüllen zu können.

Während viele andere Betriebe ihre Pforten für einige Wochen schließen mussten, arbeitet man in Ternitz – natürlich unter Sicherheitsvorkehrungen – weiter wie gewohnt. Eine behördliche Schließung des Betriebs blieb aus, „weil wir energierelevant sind“, so Gerald Grohmann, Vorstandsvorsitzender, in einer Videokonferenz.

Der Weltkonzern musste in der Vergangenheit schon mit mehreren Krisen fertig werden. Mitarbeiter mussten damals sogar für einige Monate in Kurzarbeit geschickt werden.

Derzeit wird aber auf Hochtouren gearbeitet. Die Einfuhr von Spezialisten aus Italien habe ebenfalls reibungslos funktioniert. Im Bereich der Forschung und Entwicklung bleibt ebenfalls alles unverändert. Hier müssen sich die Mitarbeiter keine Sorgen um ihren Job machen, denn „im nächsten Aufschwung brauchen wir neue Produkte“, so Gerald Grohmann.