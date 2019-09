Gestiegene Besucherzahlen und zugeparkte Straßenzüge würden das Projekt nötig machen, betont man bei den Bergbahnen. Projektgegner kritisieren, dass dafür Bäume auf einer Fläche von rund 1,2 Hektar gefällt werden müssen - also rund zwei Fußballfelder.

Philipp Grabner Bürgermeister Andreas Graf, ÖVP.

Jetzt ist es also fix: Das Parkplatzprojekt in Mönichkirchen, bei dem 243 neue Autostellplätze nördlich der Skischaukel-Talstation entstehen sollen, wird umgesetzt. Alle nötigen Genehmigungen liegen laut Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft vor, alle Behördenverfahren wurden positiv abgeschlossen.

„Wir werden in den nächsten Wochen mit den Arbeiten beginnen, sodass die Parkplatzerweiterung nach Möglichkeit bereits in der kommenden Wintersaison genutzt und das Ortsgebiet entlastet werden kann“, so Markus Redl, Geschäftsführer der Gesellschaft.

Bergbahnen: "Haben Maßnahmenpaket vorgelegt!"

Die Kritik an dem Projekt ist allerdings nicht verstummt – im Gegenteil. In der Vorwoche luden Bergbahnen und Gemeinde Projektgegner zu einem Gespräch ins Gemeindeamt, bei dem ein Maßnahmenpaket vorgestellt wurde. Dieses sieht unter anderem vor, die gefällten Bäume vollständig zu ersetzen sowie den Parkplatz nicht durchgehend zu asphaltieren. Außerdem soll auch der bestehende Parkplatz neu bepflanzt werden.

NÖ-BBG Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ-BBG.

Mit den nun ausgearbeiteten Maßnahmen werde Mönichkirchen „weiterhin ein heilklimatischer Höhenluftkurort sein“, ist ÖVP-Bürgermeister Andreas Graf überzeugt: „Wir bringen damit die Sicherheit unserer Gäste und Umweltschutz-Anliegen unter einen Hut. Denn die wenigen Straßenzüge waren derart verparkt, dass sogar Rettung und Feuerwehr behindert wurden“, so der Ortschef über gefährliche Situationen in der Vergangenheit.

Projektgegner üben heftige Kritik

Die Projektgegner sehen das anders. Gegenüber NÖN.at sprechen sie davon, dass im Rahmen des Termins „Fragen unzureichend beantwortet wurden“, man kein Protokoll geführt habe und andere Varianten unzureichend geprüft wurden. „Wir fordern, dass die beste Lösung umgesetzt wird – das ist sie aber ganz bestimmt nicht“, so eine Teilnehmerin.

Auch Thomas Tauchner, NEOS-Wahlkreiskandidat bei der Nationalratswahl, nahm an dem Termin teil und kritisiert die Vorgangsweise: Anstatt die Bürger einzubeziehen und ganzheitliche Konzepte zu entwickeln, hätte man diese vor vollendete Tatsachen gestellt. „Eine gesunde Demokratie sieht anders aus“, so Tauchner. Laut der Initiative „Unser Mönichkirchen“ habe man aber leider mit einem solchen Ergebnis gerechnet: „Der Termin hat zweieinhalb Stunden gedauert. Es hätten aber fünf Minuten gereicht, schließlich wird alles so umgesetzt wie geplant“, ärgert man sich.



Redl: "Anzahl der Pkw bleibt gleich!"

Bergbahnen und Gemeinde Mönichkirchen verteidigen die Vorgangsweise einmal mehr. „Wir haben den Projekt-Gegnern ein sehr beachtliches Maßnahmen-Paket vorgelegt. Leider war recht schnell klar, dass für sie ein Kompromiss nicht in Frage kommt. Die Kritiker wollen den Parkplatzbau am - durch externe Gutachtern geprüften und als am besten geeigneten befundenen - Standort in seiner Gesamtheit verhindern“, so Markus Redl gegenüber NÖN.at.

Auch seien alle gestellten Fragen beantwortet sowie auch andere Varianten geprüft worden. „Allerdings aus unterschiedlichen Gründen wieder verworfen, weil sie nicht realisierbar waren.“ Dass die Medien an dem Termin nicht teilnehmen durften, begründet Redl damit, dass die Besprechung kein behördlicher Akt gewesen sei und man auch keine Befürworter eingeladen habe. Dass seine Aussage bei dem Termin, man wolle den Individualverkehr senken, das Gegenteil fördere, lässt er nicht gelten: „Die Anzahl der Pkw bleibt bei Vollauslastung gleich, aber das Falschparken wird abgestellt.“

Kritik an Bürgermeister wegen "fehlender Transparenz"

Hart ins Gericht geht man auch mit dem Bürgermeister, der die Vorgangsweise aber einmal mehr verteidigt. Man habe transparent gehandelt und sich an alle gesetzlichen Bestimmungen gehalten, so Andreas Graf (ÖVP) gegenüber NÖN.at: „Die Umwidmung, eine Angelegenheit der Gemeinde, haben wir entsprechend kommuniziert.“

Seitens der Projektgegner kritisiert man, dass das Ergebnis des Gesprächs nicht in der kommenden Gemeindezeitung publiziert werden soll: „Auf eine entsprechende Frage, ob das denn passiere, hieß es: Nein“, so zwei Teilnehmer der Sitzung. „Das habe ich so gesagt, weil die letzte Gemeindezeitung bereits gedruckt ist und ich es nicht in die nächste Ausgabe im Winter schreiben werde, da ist das Projekt ja schon umgesetzt“, erklärt der Ortschef seine Vorgangsweise.

