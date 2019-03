Mönichkirchen: Zusatzparkplatz mehrheitlich beschlossen .

Großes Interesse herrschte am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung im Cafe „Kernstockhaus“. Mehr als 40 Zuhörer, laut ÖVP-Bürgermeister Andreas Graf so viele wie noch nie, waren gekommen, um der Abstimmung einer Umwidmung für eine Waldfläche, die in einen Zusatzparkplatz für die Skischaukel umgewandelt werden soll, zuzuhören.