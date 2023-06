Schatz der Zukunft: Wo unser Wasser herkommt

Die Reise des Wiener Wassers beginnt in der Idylle der niederösterreichisch-steirischen Alpen: Vom Hochschwab im Westen, über die Schneealpe, bis zur Rax und dem Schneeberg im Osten ziehen sich die Quellgebiete. Hier ist strenge Kontrolle Trumpf, denn die Qualität des Wassers beginnt bereits beim Quellenschutz und der richtigen Forstwirtschaft. Andreas Januskovecz, Leiter Forstbetrieb der Stadt Wien, erklärt: ,,Der Forstbetrieb der Stadt Wien unterscheidet sich etwas von anderen Forstbetrieben in Mitteleuropa, denn der Fokus liegt bei uns auf dem Wasserschutz und Quellschutz." Die Kläfferquelle im steirischen Salzatal ist die größte Trinkwasserquelle in Europa. „Nach der Schneeschmelze ist es dort jedes Jahr ein riesen Spektaktel", so Gerda Frank, Mitarbeiterin im Forstbetrieb der Stadt Wien. Die Wassermassen, die aus dem Berg sprudeln, sind auch nach vielen Jahren beeindruckend.

Täglich 400.000 Kubikmeter im 3.000 Kilometer langen Rohrnetz

Über zwei Hochquellenleitungen wird das Wasser in die Bundeshauptstadt geleitet. Durch sie fließen täglich rund 400.000 Kubikmeter köstliches Nass, das in gigantischen Wasserbehältern gesammelt und über ein Rohrnetz in der Stadt verteilt wird. Das 3.000 Kilometer lange, verborgene Rohrnetz wird laufend in Stand gehalten und ausgebaut. Das Team von Wiener Wasser kontrolliert und repariert die Leitungen, denn möglichst wenig Wasser soll am Weg verloren gehen.

130 Liter Wasser – fürs Duschen, Kochen, Trinken und Wäsche waschen – werden durchschnittlich pro Kopf jeden Tag verbraucht. (Am wenigsten Wasser wird am 25. Dezember und zu Neujahr, am 1. Jänner verbraucht. Extreme Spitzen gibt es hingegen an den „Hundstagen" im Hochsommer.) Auch wenn das Aufdrehen des Wasserhahns ganz normal ist: Dahinter steht ein komplexes System aus unzähligen Leitungen, riesigen Wasserbehältern, moderner Technik und vielen Mitarbeitern. „Die herausragende Wiener Wasserversorgung ist eine Errungenschaft aus der Vergangenheit. So wie vor 150 Jahren vorausschauend gehandelt wurde, handeln auch wir jetzt mit Voraussicht und sichern die Trinkwasserversorgung für die nächsten Generationen", sagt Paul Hellmeier, der Vorstand von Wiener Wasser. Der Film begleitet das Wasser auf seiner faszinierenden Reise von den Alpen bis zu den Wiener Haushalten. Eine Geschichte, die bisher unbekannte Einblicke in das System „Wiener Wasser" zeigt, erzählt von den Menschen, die es täglich am Laufen halten.