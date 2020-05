Mit einer besonderen Aktion ließ die Sparkasse Neunkirchen vor wenigen Wochen aufhorchen: Sie rief lokale Vereine dazu auf, zu berichten, wie sie ihre Kids und Jugendlichen in Zeiten von Corona daheim beschäftigen. Als Belohnung stellte das Bankinstitut 1.000 Gutscheine im Wert von je zehn Euro in Aussicht, die NÖN Neunkirchen fungierte als Medienpartner.

Und das Ergebnis kann sich nach wenigen Wochen sehen lassen: 1.265 Kids von 92 Teams machten bei der Aktion mit. „Die Vereine waren sehr kreativ und vorbildlich und konnten die Kinder mit der modernen Technik dazu motivieren, sich alleine oder via Chatrooms oder über Video-Aufgaben aktiv zu beteiligen“, heißt es bei der Sparkasse. So standen etwa Balltraining, Quizspiele, Kochen, Ratschen, Turn- und Tanzübungen sowie sogar Schachturniere via Skype auf der Tagesordnung der Kids. So unterschiedlich die Tätigkeiten während der Ausgangsbeschränkungen waren, so unterschiedlich sind auch die Gutscheine, die die Kinder dafür erhielten – etwa von Sportanbietern der Region wie dem Motorikpark in St. Corona, aber auch von Gastronomiebetrieben oder Eisgeschäften.

Sehen Sie hier einige dieser Einsendungen!