Ostermärkte im Bezirk Neunkirchen

31. März bis 2. April, Reichenau: Der Reichenauer Ostermarkt mit Bauernmarkt, Flohmarkt und Kunsthandwerk findet freitags und samstags von 9 bis 18 Uhr und am Palmsonntag von 9 bis 17 Uhr im Schloss Reichenau an der Rax statt. Ein Highlight ist der Besuch der Alpakas aus den Anden. Programm: Freitag: 14 Uhr Kinderschminken mit Karin. Samstag: 14 Uhr Akkord-Zithermusik mit Martina und Thomas, 14.30 Uhr Ostereier suchen für Kinder im Innenhof des Schlosses. Sonntag: 9.30 Uhr Palmsegnung und Hl. Messe, 11 Uhr Frühschoppen mit Fredy und Otto. Die Modelleisenbahn im Dachgeschoß ist Samstag und Sonntag in Betrieb.

25./26. März, Ternitz: jeweils 9 bis 16 Uhr, Ostermarkt in der Behindertenintegration Ternitz, Kaffeehausbetrieb mit hausgemachten Mehlspeisen, Kinderosterbasteln am Samstag von 14 bis 16 Uhr.

1. April, Grünbach: ab 14 Uhr, Ostermarkt in der Barbarahalle und im Schulgarten, Kunsthandwerk und Kulinarik, buntes Rahmenprogramm mit einer Aufführung der Volksschule Grünbach.

