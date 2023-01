Bezirk Neunkirchen: Der NÖN-Überblick zur Landtagswahl

Werbung

Was auf Landesebene gilt, ist auch im Bezirk Neunkirchen (beinahe) so: Alle fünf bereits im Landtag vertretenen Parteien gehen mit derselben Spitze in den Wahlkampf – Niederösterreich-weit trifft das tatsächlich auf sämtliche Parteien zu, im Bezirk Neunkirchen gibt es nur eine Ausnahme: Mit Christian Samwald tritt für die SPÖ zwar ein Routinier mit Landtags- und Stadtpolitikerfahrung an – als Frontmann hatte 2018 aber noch der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak kandidiert.

Die Volkspartei setzt im Bezirk Neunkirchen einerseits wieder auf Hermann Hauer als Spitzenkandidaten, andererseits auf ihr Vorzugsstimmenmodell. Soll heißen: Jener Kandidat oder Kandidatin mit den meisten Stimmen erhält das Mandat für den Landtag. Von einem parteiinternen Wahlkampf will Frontmann Hauer gegenüber der NÖN aber naturgemäß nichts wissen – es gehe darum, „mit Leistung und nicht mit gegenseitigem Bekämpfen überzeugen zu können“, formuliert er es. Besondere Spannung verspricht das Antreten zweier amtierender Landtagsabgeordneten – denn neben Hauer geht auch seine Kollegin Waltraud Ungersböck ins Rennen, die seit 2020 auf einem Landes-Mandat sitzt.

Gesundheit, Pflege und Klima als Themen

Thematisch nennt die ÖVP etwa die Bereiche Familie und Kinderbetreuung, Arbeit und Wirtschaft sowie Gesundheit, Verkehr und Umwelt als Eckpfeiler. „Wir sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die auch unsere Heimat betreffen“, so Hauer – damit müsse man sich laufend beschäftigen, um „bestmögliche Lösungen“ zu finden, bleibt er thematisch eher allgemein.

Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten , Christian Samwald , hat bereits Landtagserfahrung – 2018 zog der Ternitzer Vizebürgermeister in den Landtag ein und wurde dort sogar Vizeklubobmann. Rupert Dworak, der beim letzten Urnengang noch als Listenerster angetreten war, trat kurz nach der Wahl zurück. Breiten Raum nimmt im „roten“ Wahlkampf der Themenblock Gesundheit und Pflege ein. Die SPÖ wiederholt die Forderung einer 24 Stunden-Unfall-Notaufnahme im Landesklinikum Neunkirchen sowie eines „garantierten Regelbetriebs der Unfallambulanz“, so Christian Samwald.

Die Freiheitlichen gehen einmal mehr mit Jürgen Handler, seit 2018 Landtagsabgeordneter, in die Wahl. Handler, auch geschäftsführender Bezirksparteiobmann, fordert im Wahlkampf unter anderem das Aussetzen von Gebührenerhöhungen in den Gemeinden im Zuge der Teuerungswelle. Für den Bezirk fordert er außerdem das Umsetzen von Hochwasserschutzmaßnahmen. „Im Jahr 1999 und im Juni 2018 hat es die Gemeinde Warth durch Überflutungen schwer getroffen. Presseaussendungen gab es genügend, leider wurde baulich noch nichts umgesetzt.“ Auch im Pittental stehe der Hochwasserschutz „seit Jahren still“, so Handlers Kritik.

Die Grünen im Bezirk Neunkirchen, an der Spitze einmal mehr durch Johann Gansterer vertreten, wollen sich unter anderem für den gemeindeübergreifenden Ausbau von Radwegen in der Region stark machen. Außerdem will Gansterer ein Anrufsammeltaxi für den gesamten Bezirk etablieren. „Dort, wo Bahn und Bus nicht ausreichend vorhanden sind, braucht es Alternativen zum Pkw“, sagt Gansterer, der auch auf der Landesliste der Grünen kandidiert und seit 2020 Vizebürgermeister in Neunkirchen ist. Breiten Raum nimmt – naturgemäß – auch der Bereich Umwelt- und Klimaschutz ein.

Die NEOS mit Frontfrau Birgit Ehold-Wlassak legen einen großen thematischen Fokus auf die ärztliche Versorgung im Bezirk Neunkirchen – die sei „noch nie so schlecht wie heute“, konstatiert die Ternitzer Gemeinderätin und Immobilienmaklerin. Außerdem stehe man „für leistbaren Wohnraum für Jugend und Familien“, so Ehold. Und: Für die Jungen im Bezirk müsse „mehr passieren“, etwa in den Bereichen öffentlicher Nahverkehr und Umwelt. Man wolle Kindern „keine Baustelle“ hinterlassen, sagt sie.

