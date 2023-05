Gastronomie: Neunkirchner Stadtcafé in neuen Händen

Gerüchte über baldige Veränderungen in der Kaffeehaus-Szene in der Stadt machten bereits seit Wochen die Runde, doch nun liegen die Fakten auf dem Tisch: Nachdem Stadtcafé-Chefin Maria Heissenberger demnächst die wohlverdiente Pension antritt, wird ihre Tochter Maria Matula, Inhaberin des Café Sahnehäubchen in der Fabriksgasse, das Traditionskaffeehaus am Hauptplatz übernehmen.

„Ja, ich übersiedle jobmäßig mit 1. Juni ins Stadtcafé und das Sahnehäubchen geht einmal ab diesem Tag in die Sommerpause“, bestätigt Maria Matula im NÖN-Gespräch und lässt sich damit die Zukunftspläne für das Gebäude betreffend nicht in die Karten blicken.

Das Café Sahnehäubchen geht demnächst in die Sommerpause. Foto: Thomas Wohlmuth

Sie hat für das Stadtcafé keine substantiellen Veränderungen geplant - es soll grundsätzlich alles so bleiben, wie es für die Gäste seit Jahren gewohnt ist. Die größte und für alle Kunden wohl wichtigste Neuerung ist, dass ab der zweiten Juni-Woche wieder die ganze Woche durchgehend ohne Ruhetag geöffnet sein wird.

Auch Maria Heissenberger wird ihrem Kaffeehaus nicht sofort den Rücken kehren, sondern vorerst - natürlich in geringerem Ausmaß - weiterarbeiten und ihre Tochter unterstützen. Sie erklärt: „Vorerst arbeite ich mit meiner Tochter zusammen, ich werde mich aber schrittweise aus dem Geschäft zurückziehen.“ Unisono meinen die beiden Vollblut-Gastronominnen: „Unser Ziel ist, dass aus zwei Kaffeehäusern eines werden soll.“

Am 9. Juni findet im Stadtcafe ab 17 Uhr eine große Feier mit Grillerei und Live-Musik statt, bei der sowohl der Geburtstag von Maria Heissenberger, als auch der Einstand von Maria Matula gefeiert wird.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.